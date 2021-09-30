شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول حكومي يكشف حقيقة سيطرة الجيش على ”اللبنات” الإستراتيجي وعن آخر قائد داس بقديمه المعسكر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مسؤول حكومي، حقيقة الأنباء المتداولة عن سيطرة قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، على معسكر"اللبنات" الاستراتيجي، بمحافظة (شمالي اليمن).

وقال يحيى قمع؛ مدير مكتب الإعلام بمحافظة الجوف، إنه لا صحة للاخبار التي تتحدث عن تحرير من قبضة المليشيات الحوثية.

وأضاف في تغريدة رصدها "": "آخر قائد شرعي داس بقدمه الطاهرة اللبنات بعد سقوط المعسكر في قبضة المليشيات الحوثية، هو الشهيد أمين الوائلي".

وفي مارس الماضي، استشهد قائد المنطقة العسكرية السادسة، ، أثناء المعارك التي يخوضها الجيش الوطني ضد الانقلابية.

والثلاثاء، تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، من تحرير جبلي الاقشع والندر ووصلت إلى أطراف معسكر اللبنات الإستراتيجي.

وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة، قال في وقت سابق، إن أبطال الجيش مسنودين برجال المقاومة الشعبية نفذوا عملية اغارة ناجحة على عدد من المواقع التي تتمركز فيها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وكبّدوها خسائر بشرية ومادية، شرق مدينة الحزم.