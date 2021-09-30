شكرا لبحثكم عن خبر إعلام حزب الله اللبناني يكشف عن ضربات موجعة للحوثيين في 5 جبهات بمارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مقاتلات التحالف العربي غارات عنيفة على مواقع المليشيات الحوثي في جبهات .

وقالت وسائل إعلام حوثية، إن مقاتلات التحالف العربي شنت 27 غارة على مواقعها في عدد من جبهات محافظة مار، خلال الساعات الماضية.

وأوضحت قناة الميادين التابعة ل الي، أن مقاتلات التحالف، شنت 27 غارة جوية على مواقع المليشيات في مديريات حريب والجوبة ومدغل وصرواح في مأرب شمالي شرق اليمن.

إلى ذلك أكدت مصادر ميدانية أن ضربات الطيران والمدفعية دمرت عدداً من الآليات والمعدات القتالية التابعة للمليشيا.

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تجمعات وتعزيزات للة في جبهات جنوب مأرب، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

يأتي ذلك تزامنًا مع اشتداد المعارك العنيفة في جبهات مارب الغربية والجنوبية والشمالية، خسرت على إثرها مليشيا الحوثي عشرات القتلى والجرحى.