شكرا لبحثكم عن خبر رجل اعمال يمني يتكفل برواتب معلمي خمس مدارس حكومية لعام 2022 والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تكفل رجل الاعمال اليمني الشيخ سرحان محمد الجبري برواتب معلمي خمس مدارس في محافظتي إب وتعز لعام 2022م.
وقال الصحفي حسين ابوعلي في منشور له على الفيس بوك: من أكثر المشاكل التي تواجه اليمنيين في ضل الحرب الراهنة جراء الانقلاب على مؤسسات الدولة، هي العملية التعليمية التي تدهورت ووصلت اليمن في المرتبة الاخيرة حسب التنصيف العالمي لجودة التعليم، وذالك لعدة اسباب ومنها انقطاع رواتب المعلمين وتدمير المدارس وتحريف المناهج.
وتابع في مقاله: يحاول الشيخ سرحان محمد الجبري وهو أحد رجال الاعمال في اليمن الى المحاولة ولو بشكل بسيط بالنهوض بالعملية التعليمية في اليمن، لانه يدرك تماماً أن التعليم هو مستقبل الأمم وأن جيل الاطفال والشباب هو من سيعود ويبني الوطن التي انهكته الحرب، لهذا قرر اعتماد رواتب معلمي 4 مدارس في محافظة إب ومدارس النجاح الحكومية بمحافظة تعز.
واضاف ان الشيخ سرحان الجبري كرم 60 طالباً من الاوائل في هذه المدارس بمبالغ مالية قيمة تقديراً لجهودهم ومثابرتهم واجتهادهم للوصول الى النجاح، لقد فعل هذا بعيداً عن الضوء الاعلامي،
موكداً ان الشيخ سرحان يعمل بكل تفاني واخلاص من أجل خدمة وطنه وإبناء شعبه، معبراً انصافه لهذا الرجل وشكره على جميع أعماله الخيرية ودعا الصحفي حسين ابو علي رجال الأعمال والتجار الاقتداء به.
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