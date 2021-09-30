شكرا لبحثكم عن خبر انتصارات جديدة للجيش.. مصادر ميدانية تؤكد أن الجوف على موعد النصر الكبير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر عسكرية وميدانية، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، حققت الساعات الماضية، تقدما واسعا في مديرية الحزم مركز محافظة الجوف (شمالي اليمن).

وتمكنت قوات الجيش والمقاومة، من تحرير مواقع واسعة شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال الناشط الميداني المتواجد في ميدان المعركة، زيد علي الشليف، إنّ "ابطال الجيش الوطني سيطروا على عدة مواقع شرق الحزم".

مضيفًا: "بإذن الله النصر الكبير قادم على الجوف وما بعدها ولو زرع الحوثي الألغام في كل بيت وفي كل شبر فلن تحميه".

والثلاثاء، شنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية هجوما واسعا على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية شرق الحزم بمحافظة الجوف و تسيطر على جبلي الاقشع والندر وووصلت إلى أطراف معسكر اللبنات الإستراتيجي.