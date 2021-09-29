أمن أبين يلقي القبض على مسلحين نصبوا نقطة جبايات في لودر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن أمن محافظة أبين، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، القبض على مسلحين نصبوا نقطة جبايات وتقطع في مديرية لودر شمالي أبين، (جنوب اليمن).



وقال في بيان نشره مركزه الإعلامي، أن قوة أمنية مشتركة (أمن أبين، الشرطة العسكرية، قوات الطوارئ)، شنت الثلاثاء، حملة ضد مسلحين قاموا باستحداث نقطة جباية على طريق لودر الحلحل.



وأضاف البيان، أن الحملة تمكنت من إلقاء القبض على المتقطعين بعد اشتباكات مسلحة معهم أصيب خلالها جنديين من قوات الأمن بإصابات طفيفة.



إلى ذلك تمكنت قوة أمنية أخرى بقيادة مدير أمن أبين العميد علي ناصر بوزيد، من مداهمة مشتبه بهم في سرقة مولد كهرباء تابع لكلية التربية لودر واعتقلت عشرة أشخاص مشتبه بهم وإحالتهم إلى التحقيق.



ونقل البيان عن مدير أمن المحافظة التأكيد، على "أن قوات الأمن لن تتهاون في استخدام القوة مع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار ونهب حقوق المواطنين رغم هذه الظروف الصعبة التي نمر بها".



وأضاف بأن "أمن أبين خط أحمر".



وخلال الأيام الماضية حقق أمن أبين نجاحات هامة تمثلت في القبض على عدد من العصابات المسلحة وضبط قائد خلية تعمل لصالح الحوثيين.

