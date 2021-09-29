إب.. قيادي حوثي يقتحم سكن الأطباء بمستشفى ناصر ويتمركز بداخله

اقتحم قيادي نافذ في مليشيا الحوثي الانقلابية، رفقة عشرات المسلحين، الثلاثاء، ملحق سكني لمستشفى حكومي في محافظة إب (وسط اليمن)، في مقدمة لمصادرته.



وقالت مصادر محلية، إن القيادي في مليشيا الحوثي (علي بن علي النوعة) والمُعيّن من قبل الحوثيين في منصبي وكيل المحافظة ومدير الهيئة العام للمساحة والأراضي، اقتحم مع عشرات المسلحين "سكن الأطباء" بمستشفى ناصر، بمديرية المشنة.



وأضافت أن القيادي الحوثي اقتحم السكن أمام أنظار المواطنين وقام مع مسلحيه بالتمركز في داخله.



ولم تُفلح محاولات إدارة المستشفى في إقناع "النوعة" بالخروج من المبنى.



وتشير المصادر إلى أن القيادي الحوثي الذي يحتفظ بمنصبين في آن واحد في سلطات المليشيا، يسعى لتحويل الملحق السكني إلى مقر شخصي له ولمسلحيه.



وتعرضت أملاك وعقارات الدولة في المحافظة لعمليات مصادرة منظمة طوال سنوات الانقلاب من قبل متنفذين في مليشيا الحوثي الانقلابية.

