الكثيري يدشن فعالية اليوم العالمي للقلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري ، اليوم ، فعالية اليوم العالمي للقلب ، التي نظمتها مؤسسة أمراض القلب الخيرية ضمن برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحة القلب بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية .



وتعرف وكيل المحافظة بحضور مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي، الى شرح واف من مدير مركز نبض الحياة بسيئون سامي باشعيب حول الفعاليات التي تشمل اجراء فحوصات ومعاينة وصرف أدوية وقساطر تشخيصية وعلاجية وعمليات قلب مفتوح .

وأشاد الوكيل الكثيري بالجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة تجاه مرضى القلب..مؤكدا دعم السلطة المحلية ومساندتها للمؤسسة لتحقيق أهدافها النبيلة.

الى ذلك اطلع وكيل المحافظة عصام الكثيري ومعه مدير عام الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت الدكتور هاني العمودي، على سير العمل الجاري

في مشروع استكمال مبنى جراحة وأمراض القلب بسيئون في مرحلته الأولى البالغ كلفته الاجمالية مليون و101 ألف و191 دولار بتمويل من حصة المحافظة من مبيعات النفط.

وأوضح الوكيل الكثيري بأن هذا المشروع يأتي في اطار اهتمام قيادة السلطة المحلية بتعزيز قدرات القطاع الصحي من خلال انشاء وتجهيز المراكز التخصصية..مشددا على سرعة انجاز المشروع وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة والفترة الزمنية المحددة.