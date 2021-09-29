تدشين التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا وافتتاح عيادة مجانية في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، ومدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عوض سعد، اليوم، بمستشفى الغيضة المركزي، حملة التحصين ضد فيروس كورونا بالجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا.



وخلال التدشين، أوضح الأمين العام للمجلس المحلي، أن حملة التحصين تستهدف العاملين الصحيين وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة ممن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح استرانزينيكا.

ودعا نيمر المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى للإسراع لأخذ جرعتهم الثانية في مواقع التحصين المنتشرة في جميع مديريات المحافظة.

الى ذلك افتتح نيمر اليوم، العيادة المجانية لأمراض القلب، التي تقيمها مؤسسة أمراض القلب الخيرية ومركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بدعم مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية.

من جانبه أوضح مدير مكتب الصحة الدكتور عوض سعد، أن العيادة تستهدف إجراء الفحوصات ونبضات القلب والتخطيط والاشعة، خلال يومين من 30 - 29 سبتمبر، بمشاركة مجموعة من الاختصاصيين ضمن برنامج نبض السعودية التطوعي بمناسبة اليوم العالمي للقلب.