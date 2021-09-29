الوزير السقطري يناقش سير عمل القطاعات الزراعية والسمكية بديوان الوزارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، عدد من القضايا المتعلقة بسير عمل القطاعات والإدارات العامة بديوان عام الوزارة.



وتطرق الاجتماع الذي ضم وكلاء الوزراة لقطاع التخطيط محمد علان، وقطاع تنمية الإنتاج الزراعي عبد الملك ناجي، وقطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية احمد الزامكي، ورئيس الهيئة العامة للبحوث الزراعية والإرشاد الزراعي الدكتور عبد الله علوان، ومدراء الإدارات العامة في ديوان عام الوزراة، إلى الصعوبات والمشاكل التي تواجه نشاط القطاعات والمشاريع الجاري تنفيذها وقيد التنفيذ والتحديات والطرق المثلى لمعالجتها.

وأكد وزير الزراعة والثروة السمكية، الحرص على مواجهة التحديات الراهنة خاصة في ظل الظروف والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد..مشيراً إلى الدور الذي يعول على الوزارة في رفد ودعم الاقتصاد الوطني.

وشدد اللواء السقطري ،على الجميع وضع الخطط للنهوض بالعمل والتقييم بشكل دائم لتحليل الوضع الراهن للقطاع الزراعي والسمكي..داعياً إلى أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات بما يخدم المصلحة العامة.