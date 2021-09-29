شاب يقتل أمه في تعز من أجل المجوهرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

اقدم مواطن في العقد الرابع من العمر على قتل أمة شنقاً في محافظة تعز جنوبي البلاد .



وقالت مصادر محلية ان أمرأة مسنة لقيت مصرعها على يد ولدها يوم الاثنين في حارة الثورة (الدرن) بمحافظة تعز .

وأشارت المصادر إلى أن المواطن يدعى فؤاد منصور حمران "40" عام اقدم على قتل أمة شنقاً باستخدام الشماغ ، حيث قام بلفه على عنق أمة حتى الموت ونهب مجوهراتها بعد مفارقتها الحياة.

وعلى اثرها قام مواطنون بإسعاف المجني عليها إلى مستشفى الرفاعي بالمنطقة ولكنها كانت قد فارقت الحياة قبل وصولها المشفى.

وقامت الأجهزة الأمنية بدورها وألقت القبض على المجرم وايداعه السجن.