بدء العمل في مشروع تركيب منظومة الطاقه  الشمسيه لبئر ثمود الصحراوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

دشن يوم أمس العمل في تركيب منظومة الطاقه الشمسية في آبار مديرية ثمود بوادي حضرموت، بقوة( 32760) واط بتمويل من السلطه المحليه بالمديرية، وبكلفة اجمالية بلغت (24) مليون ريال يمني وبتفيذ شركة الورد للمقاولات والمعدات النفطية.



وفي حفل التدشين رحب المدير العام لمديرية ثمود نائف ناصر المنهالي بالجميع، مشيرا إلى أن أهمية هذا المشروع الحيوي كبيرة، ومرتبطة بحياة الناس وستسهم في خدمة المجتمع للحصول على المياه النقية الصالحة للشرب.

ودعا الجميع إلى الالتفاف حول بعض والسلطة والعمل بروح الفريق الواحد؛ للارتقاء بمستوى الأداء والخدمات في كل الجوانب في المديرية