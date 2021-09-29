بلفاس ومهيري يوقعان عقد شراكة لتنفيذ برنامج الحياة عمل بنسخته العاشرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

ضمن السعي المستمر في تحقيق النمو المستدام وتطوير العملية التدريبية في المجتمع وصنع الشراكات المثمرة وقع نائب المدير العام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت الأستاذ خالد عمر بلفاس و مدير دائرة التعليم التقني والتدريب المهني بمؤسسة حضرموت_تنمية بشرية المهندس عبدالله مهيري وقع صباح اليوم اتفاقية لتنفيذ دورات مهنية ضمن برنامج الحياة عمل بنسخته العاشرة .



وتتضمن الاتفاقية التي وقعت لكلا الطرفين على تنفيذ دورة سمكرة المركبات " السيارات" بالمعهد المهني الصناعي بخلف لمدة 200 ساعة تدريبية ودورة صيانة "آلات التصوير والطابعات وأجهزة الكمبيوتر" بالمعهد التقني الصناعي بشارع البلده لمدة 140ساعة تدريبية ، لفئة الشباب بمختلف مناطق حضرموت ، وبهدف تنمية طاقاتهم العلمية و العملية و حصولهم على حرفة ومهنة جديدة بإمكانها أن تساهم في حد كبير من البطالة .

وخلال مراسيم التوقيع أشاد بلفاس بجهود مؤسسة حضرموت في مجال إستثمار الإنسان وتثبيت دعائم التنمية البشرية ، مضيفاً بأن الدورات سيكون لها إنعكاسات إيجابية في عملية تطوير شغف وطموح فئة الشباب وسنرى ثمارها على أرض الواقع ، مؤكداً حرص قيادة المكتب المتمثلة بالمدير العام الدكتور عبد الباقي علي الحوثري على استمرار التعاون المشترك بين المكتب وبين المدير العام التنفيذي للمؤسسة المهندس طارق علي بلخشر لتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع والمساهمة الفاعلة في تطوير الخدمات الأساسية وتمكين الشباب عملياً .

حضر التوقيع مدير إدارة سوق العمل بمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت المهندس عارف غانم ومن إدارة الإعلام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت الأستاذة هويدا سالم بن عروة ومسؤول إدارة الإعلام بمؤسسة حضرموت - تنمية بشرية الأستاذ صالح بلسود .