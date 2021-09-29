البكري والكثيري يناقشان القضايا المتعلقة بقطاع الرياضة في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الشباب والرياضة نايف البكري، اليوم، مع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، القضايا المتعلقة بالقطاع الشبابي والرياضي والجهود المشتركة لخدمة الشباب والرياضة.



وأشاد الوزير البكري، بجهود السلطة المحلية ودعمها الكبير ومساندتها للأندية الرياضية ووقوفها المستمر مع الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي..مشيرا الى ما تشهده سيئون من نشاط رياضي بارز وإستضافتها مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

واكد البكري، حرص الوزارة على استكمال استاد سيئون، ومتابعة قضايا الأندية وتذليل كافة الصعوبات أمامها بما يسهم في الإرتقاء والنهوض، فضلاً عن تأهيل 1000 طالب وطالبة بجامعة سيئون في مجالات برمجة الحاسوب واللغة الانجليزية والتنمية البشرية.

بدوره اكد الكثيري حرص السلطة المحلية لتهيئة الاجواء لاقامة المسابقات الرياضية المختلفة.

الى ذلك ترأس وزير الشباب والرياضة، اجتماعا لإدارة واعضاء مكتب الشباب والرياضة بحضرموت الوادي والصحراء، لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه عمل المكتب.

واستمع الوزير البكري بحضور وكيلا الوزارة الدكتور منير لمع والمهندس محسن بيبك، لشرح من مدير مكتب الشباب والرياضة بحضرموت الوادي والصحراء رياض الجهوري، الى طبيعة سير العمل وأهم التحديات التي تعيق أداء مهامهم في تفعيل الأنشطة الشبابية والفعاليات الرياضية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بالجهود الكبيرة التي يبذلها المكتب وكافة العاملين في ظل الامكانيات الشحيحة..منوهاً بأن هذا اللقاء يأتي ضمن اهتمام الوزارة للاطلاع عن قرب على أوضاع مكاتب الوزارة وتلمس قضاياهم..داعيا كافة العاملين بالمكتب الى مواصلة الجهود والعمل نحو تنمية قدرات الشباب وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم الرياضية.