الزويدي يلتقي عقال حارات سيحوت لمناقشة آلية تنفيذ مشاريع فريق مشروع المساعدات الغذائية مقابل الأصول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي، اليوم، بعقال حارات المديرية، لمناقشة آلية تنفيذ المشاريع التي سينفذها فريق مشروع المساعدات الغذائية مقابل الأصول، للمستفيدين الذين سيتم اختيارهم بواسطة عقال الحارات، بحضور أعضاء فريق المشروع.



وعبّر القائم بأعمال المدير العام عن ترحيبه بفريق المشروع، شاكرًا سعيهم وجهودهم لتقديم المساعدة لأبناء المديرية.. ومثمنًا تجاوب عقال الحارات وتلبيتهم للدعوة، متمنيًا التوفيق للجميع في قادم مهامهم.

وشدد الزويدي على أهمية اختيار المستفيدين من فئة المحتاجين للمساعدات من أبناء المديرية، بهدف اعانتهم في مواجهة الأعباء المعيشية الصعبة.. ومؤكدًا على تقديم السلطة المحلية بالمديرية كافة التسهيلات اللازمة لفريق المشروع لتنفيذ أعمالهم.

حضر اللقاء القائم بأعمال أمين عام المجلس المحلي بالمديرية الأستاذ عبدالله عوض باعبده، ومدراء الأجهزة المستهدفة بالمديرية؛ مدير الزراعة الأستاذ محمد عوض العدل، ومدير التربية والتعليم الأستاذ عمرين محمد خميس، ومدير الإنزال السمكي الشيخ سالم أحمد علوش، ومدير محو الأمية وتعليم الكبار الأستاذ محمد أحمد ربيع، ومدير الصناعة والتجارة الشيخ محمد علي خريسان، ومدير السياحة الشيخ سعد عوض قضبان، وعضو المجلس المحلي بالمديرية الشيخ حماد سالم مقدم.