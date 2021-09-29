توقيع عقد مشروع إنارة سوق مركز مديرية حصوين بين مكتب الأشغال ووكالةGIZ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

حضر مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله الأسد، مراسم توقيع عقد مشروع إنارة سوق مركز المديرية بالطاقة الشمسية، بين الوكالة الألمانية GIZ من جهة، ومكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية، وذلك بحضور مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة الأستاذ علي سالم بن محيسن، والمهندس مازن الدعهري منسق مشروع دعم الاستقرار في اليمن، ومدير مكتب الأشغال والطرق بمديرية حصوين الأستاذ رفعي الأسد.



وعبر مدير عام مديرية حصوين، عن شكره لما تقدمه الوكالة الألمانية من دعم للمديرية والمحافظة، مثمناً الجهود المبذولة من قبل مكتب التخطيط والتعاون الدولي، واللجنة الاستشارية بالمحافظة، وما توليه قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمعالي المحافظ محمد علي ياسر، من اهتمام بتطوير البنية التحتية.

جدير بالذكر أن الوكالة الألمانيةGIZ، تنفذ بمديرية حصوين، مشروعين آخرين الى جانب هذا المشروع، وهما مشروع توريد وتركيب أجهزة مختبر وكرسي لعيادة الأسنان في مستشفى حصوين الريفي، وكذا مشروع تجهيز وتأثيث قاعة حاسوب لثانوية اليرموك، ضمن المرحلة الأولى من مشروع دعم الاستقرار في اليمن، والذي يشمل تدريب وتأهيل الهياكل المحلية للسلطات المحلية، والمكاتب الخدمية، من خلال تنظيم دورات تدريبية نوعية في كيفية إعداد طلبات ووضع الموازنات والتصفيات المالية للمشاريع، وإشراك ممثلين عن المجتمع المحلي في اختيار المشاريع