شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل أول المهرة يقدم يعزي في وفاة مدير أمن مديرية سيحوت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حضر وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار بن عويض الجعفري، بمعية عضو مجلس النواب القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد الزويدي ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة الأستاذ محمد عمر سويلم، عزاء مدير أمن مديرية سيحوت العقيد سعد جمعان عويض الذي وافاه الأجل اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في المجال الأمني لخدمة المحافظة.



وأشار الوكيل الجعفري لدى تقديمه واجب العزاء لأسرة الفقيد، أن المهرة فقدت أبرز القادة الأمنيين الافذاذ ، معبرا عن أصدق التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيد وأقاربه ومحبيه وكافة منتسبي إدارة الأمن والشرطة بالمحافطة ومديرية سيحوت لوجه خاص ، سائلاً من الله تعالى بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنالله وإنا إليه راجعون