كلشات تستقبل وكيل وزارة التربية ورئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365 - الغيضة

استقبلت المديرة العامة لتنمية المرأة بمحافظة المهرة الأستاذة لبنى صالح كلشات بمكتبها، اليوم،



وكيل وزارة بالتربية والتعليم محمد حسين الكلدي ورئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالمرأة وتنميتها.

وخلال اللقاء الذي حضره مدير عام الإدارة العامة لمحو الاميه وتعليم الكبار بالمحافظة الأستاذ مطران عوض حميد ، جرى مناقشة سبل التعاون بين مكتب تنمية المراة بالمحافظه ودائرة المرأة بمكتب محو الأمية للنهوض بالمرأة وتشجيعها ودفعها لمواصلة تعليمها بشقيه التعويض والمستمر.

كما تطري اللقاء إلى مناقشة إمكانية فتح فصول ما بعد الصف السادس ما يسمى التعليم التعويض أو المستمر تنفيذا لخطة إدارتي تنمية المرأة ومحو الأمية بالتنسيق مع السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة.

وعبرت كلشات عن شكرها لوزارة التربية والتعليم وجهاز محو الأمية وتعليم الكبار بالجمهورية على جهودهم واهتمامهم وزيارتهم لمحافظة المهرة.