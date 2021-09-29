رئيس هيئة مستشفى مأرب يبحث تعزيز الشراكة مع منظمة الصحة العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث رئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور محمد القباطي، اليوم، مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهى محمود، جوانب الشراكة والتعاون بين الهيئة والمنظمة والدعم الذي تقدمه المنظمة لبرامج الرعاية الصحية في الهيئة.



كما جرى خلال اللقاء، مناقشة جوانب تعزيز الشراكة وتدخلات المنظمة لتغطية احتياجات ملحة للهيئة بما يعزز دورها الانساني في تقديم الخدمات الصحية والطبية للمستفيدين في مختلف الجوانب في ظل الازدحام الكبير للمرضى والمستفيدين.

وكانت مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن والفريق المرافق لها قد قامت بجولة في هيئة مستشفى مأرب واطلعت على سير العمل في الاقسام العلاجية والتشخيصية والمراكز الطبية بالهيئة واستمعت الى شرح من قبل رؤساء الاقسام عن الخدمات المقدمة للمترددين.