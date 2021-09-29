أجتماع موسع بعدن يناقش سبل تنشيط خدمات مؤسسة موانئ خليج عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع موسع برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، ومحافظ عدن أحمد حامد لملس، اليوم، سبل تنشيط وتطوير خدمات مؤسسة موانئ خليج عدن ورفع قدراتها لتمكينها من المنافسة .



و تطرق الاجتماع بحضور وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي ومدير عام شركة عدن لتطوير الموانئ عارف الشعبي ومدير عام جمرك المنطقة الحرة محسن صالح قحطان، وممثلي الغرف والشركات والخطوط الملاحية، إلى الاشكاليات والصعوبات التي تواجه المؤسسة.

وفي الاجتماع، أكد وزير النقل، أن الارتقاء بالخدمات والقدرات التشغيلية للموانئ المحررة وأهمها ميناء عدن تقع في صلب أولويات الحكومة نظراً للدور المعول على هذا الميناء في خدمة الاقتصاد الوطني..مشيراً الى توجه الوزارة على تشجيع القطاع الخاص وإشراك الشركات والغرف الملاحية من تفعيل نشاط الميناء ومنحه الامتيازات والتسهيلات للقيام بدوره الريادي في تحريك عجلة التنمية.

واستعرض حميد، نتائج لقاءات القيادة السياسية والحكومة مع محافظي بعض المحافظات لمعالجة وضع الموانئ وتنظيم حركة نشاطها البحرية بما يحقق المصلحةالعامة.

وشدد وزير النقل، على ضرورة معالجة الإشكاليات التي تواجه الميناء والاسراع في انسيابية حركة مناولة وتفريغ البواخر والخدمات المقدمة لها..موكداً على الاهمية الاستراتيجية في رفع قدرات ميناء عدن والمرافق التابعة له وتنفيذ المشاريع التوسيعية والتأهيلية مع المنظمات والجهات ذات الاختصاص .

من جانبه ثمن محافظ عدن، الجهود التي بذلتها قيادة وموظفي مؤسسة موانئ خليج عدن للحفاظ على استمرار نشاطها رغم الظروف الاسثنائية..مؤكداً ان المرحلة القادمة تتطلب تكاتف جهود الجميع للارتقاء بنشاط الميناء وإعادته الى مكانته الطبيعية كأحد افضل المواني اقليمياً ودولياً.

بدوره أشاد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربة، بدعم ومساندة الجهود الحكومية للنهوض بمشاريع ميناء عدن بمختلف المجالات..موضحاً أن المؤسسة تتبنى خطط وبرامج نوعية تهدف بدرجة رئيسية الى تحديث عمل المؤسسة المستمر وتقديم خدمات ملاحية بحرية، بما يواكب الموقع الإستراتيجية لميناء عدن كرافد اقتصادي مهم..موكداً إلتزام المؤسسة بتطوير آلية سير العمل بجميع موانئ خليج عدن بجهود ذاتية ووفق الامكانيات المتاحة.

الى ذلك تفقد وزير النقل ومعه محافظ عدن ارصفة محطة الحاويات "كالتيكس"..مستمعاً إلى ما يمتلكه من امكانيات في تفريغ ومناولة الحاويات والشحن للبضائع والمقومات الطبيعية واحتياجاته التوسيعية للقناة الملاحية لاستيعاب البواخر العملاقة..موكداً على ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة بما يواكب تزايد حركة التشغيل والأهمية الإستراتيجية التي يحتلها ميناء عدن.

وفي سياق متصل، ناقش وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الحرة حسن الحيد، مجمل القضايا المتصلة بجوانب نشاط ومهام الهيئة وسير العمل فيها، وحث القائمين على المشروع مضاعفة الجهود باعتبارهم شركاء العمل مع وزارة النقل بالمشاريع والافكار ومستوى تنفيذها بما يخدم مصلحة تطوير البنية التحتية لقطاعات النقل.