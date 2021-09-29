الصندوق الأممي للسكان يتلقى دعما من الوكالة الأمريكية للتنمية لمساعدة النساء والفتيات ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تلقى صندوق الأمم المتحدة للسكان، مساهمة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي مقدمة من مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لدعم صحة وحماية النساء والفتيات الأكثر ضعفاً في اليمن.



وأوضح الصندوق الأممي في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه، أنه من شأن هذا الدعم مساعدة الصندوق على توفير الرعاية الصحية والطوارئ التوليدية ورعاية الأمهات في 14 مشفى وعيادتين صحيتين متنقلتين في ثمانية محافظات يمنية، وكذا استهداف المناطق الأشد احتياجا في الجانب الصحي.

وذكر أنه سيتم دعم ستة مساحات آمنة للنساء والفتيات والتي بدورها ستوفر الرعاية النفسية والاجتماعية والمساعدة القانونية والخدمات الطبية وفرص كسب العيش، ودعم خدمات الصحة النفسية في مركزين متخصصين لهذا الغرض.

وقال البيان: إنه على مدى الإثني عشر شهرا القادمة سيساهم هذا الدعم في توفير خدمات الصحة الإنجابية وخدمات الحماية المنقذة للحياة لأكثر من 300 ألف إمرأة وفتاة يمنية هن الأكثر ضعفاً .. مشيرا إلى أن استمرار نقص التمويل أسهم بشكل كبير في تقويض الخدمات المنقذة للحياة للنساء والفتيات في عموم اليمن.

وتطرق ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن نيستور أوموهانجي، إلى التهديدات التي تواجه النساء والفتيات اليمنيات مثل الصراع والمجاعة وانتشار كوفيد-19 .. مؤكدا أهمية هذا الدعم في تقديم خدمات الصحة الإنجابية والحماية التي يحتجن إليها النساء والفتيات بشكل عاجل في الوقت الحالي.

وأشار الصندوق، إلى أن ما يقدر بأكثر من 5 ملايين إمرأة وفتاة في سن الإنجاب، و 1.7 مليون امرأة حامل ومرضعة يعانين من وصول محدود أو معدوم لخدمات الصحة الإنجابية، في وقت لا تقدم سوى 20% من المرافق الصحية العاملة حالياً خدمات صحة الأم والطفل.

وأفاد البيان، بأن التقديرات تشير إلى أن 6.1 مليون إمرأة بحاجة ماسة إلى الحماية، كما يُقدر أن واحدا من كل خمسة أشخاص يعاني من اضطراب في الصحة العقلية، في ظل ندرة تقديم خدمات الصحة النفسية.