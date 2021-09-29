بحث آليات تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين اليمن ومصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى مصر الدكتور محمد مارم، ورئيس مجلس ادارة البنك الاهلي اليمني الدكتور محمد حلبوب، اليوم، مع رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الجيزة المصرية محمد امبابي، آليات تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ودور البنك الأهلي اليمني في تسهيل العمليات المالية والمصرفية بالتنسيق مع البنوك المصرية.



وأكد السفير مارم، على عمق العلاقات اليمنية – المصرية الأخوية..مشيرا الى ان السفارة تقوم بالتواصل مع كافة الجهات المعنية في جمهورية مصر لتعزيز عمليات التبادل التجاري والاستثماري مع بلادنا في كافة المجالات..لافتاً الى أن المناخات الاستثمارية في البلدين مواتية لتعزيز التعاون والتبادل التجاري بين قطاعات الأعمال في البلدين.

من جانبه أكد الدكتور حلبوب، استعداد البنك الأهلي اليمني، للتنسيق وتسهيل كافة العمليات المالية والمصرفية بالتنسيق مع البنوك المصرية وبما يعزز من فرص التبادل التجاري في ظل الظروف التي تعيشها بلادنا.

من جانبه أعرب رئيس الغرفة التجارية والصناعة بالجيزة، على تقديم الغرفة والجهات المعنية المصرية كافة التسهيلات للمستثمرين اليمنيين.. معرباً عن أمله في خلق المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية بين قطاعي الاعمال في البلدين.