وكيل وزارة الخارجية يثمن جهود المنظمات البولندية العاملة ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ثمن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، جهود المنظمات البولندية الإنسانية العاملة في اليمن ومساهمتها في التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية.



واكد وكيل وزارة الخارجية خلال لقائه، اليوم، مسؤولي المنظمات البولندية الإنسانية العاملة في اليمن، حرص الحكومة اليمنية على تسهيل جهود العمل الإنساني وتذليل الصعوبات امام وصول المساعدات لمستحقيها..مشدداً على أهمية تنفيذ مشاريع تنموية الى جانب تقديم المساعدات الانسانية للحد من تفاقم الكارثة الانسانية.

وتطرق اللقاء، الى الوقوف على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة نتيجة الحرب العبثية التي تشنها مليشيات الحوثي على الشعب اليمني، والاطلاع على مجمل التحديات التي تواجه العمل الإنساني في اليمن.

واستمع بجاش، لشرح حول المشاريع الانسانية في اليمن، وجهود المنظمات لتنفيذ تلك المشاريع ومساعدة اليمن في هذا الظرف الاستثنائي.

حضر اللقاء سفيرة اليمن لدى بولندا الدكتورة ميرفت مجلي .