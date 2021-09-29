تدشين مشروع توزيع الحقيبة المدرسية وأدوات الحماية الشخصية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

دشن وكيل اول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي ووكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات الدكتور محمد باسليم، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مشروع توزيع الحقيبة المدرسية وأدوات الحماية الشخصية للمدارس بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة منظمة اليونيسيف.



وخلال التدشين الذي أقيم بمدرسة الشوكاني بعدن ، أوضح وكيل أول محافظة عدن، أهمية تدشين المشروع الذي ياتي بالتزامن مع بدء العام الدراسي لتخفيف الأعباء على الاسر وتشجيع الاطفال على الالتحاق بالتعليم..مشيداً بجهود الشركاء الداعمين في تقديم مشاريع الدعم للأطفال في الجوانب التعليمية بالمحافظة.

من جانبه اشار مدير مكتب منظمة اليونيسف بعدن تشارلز نزوكي، أن المشروع يستفيد الأطفال في مدارس محافظات عدن ولحج ومأرب وشبوة وتعز والضالع وأبين والحديدة.. مبيناً ان المشروع يأتي ضمن مشاريع أخرى، للمنظمة بالشراكة مع مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، بصدد تنفيذها مستقبلاً لتقديم العون والرعاية لمختلف شرائح المجتمع.