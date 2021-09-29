شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين توزيع 284 ألف ناموسية للنازحين في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، اليوم، حملة توزيع 284 الفاً و110 ناموسية مشبعة بالمبيد الحشري ذات الاثر الباقي للنازحين، والتي تستهدف 568 الفاً و220 مستفيداً من النازحين في 150 مخيماً وتجمعاً للنازحين بالمحافظة.



وخلال التدشين، اوضح مدير عام مكتب الصحة الدكتور عبدالعزيز الشدادي، ان الحملة التي ينفذها المكتب بالتنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة ودحر الملاريا، ومنظمة الصحة العالمية وبتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، تأتي ضمن الاستجابة الانسانية الطارئة للحد من اثار تكاثر البعوض الناقل لأوبئة الملاريا وحمى الضنك خاصة في مخيمات النازحين الذين يعانون من وضع معيشي وغذائي سيئ ما يجعل مناعتهم لمقاومة الامراض ضعيفة.