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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موطن يعثر على كنز ثمين أثناء محاولته إعادة بناء منزله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021
الخليج 365 - الجوف
عثر احد المواطنين على كنز أثري ثمين أثناء محاولة إعادة بناء منزله في محافظة الجوف .
وقالت مصادر محلية ان احد المواطنين قام بهدم منزله القديم ويريد في محافظة الجوف ويحاول بناء منزل جديد على أنقاضه ليكتش كنز اثري اثناء ذلك .
وأوضحت المصادر انه عند مواصلة العمل للتأسيس تفاجئ المواطن باكتشاف معبد الملكة غيثم معد يكرب تحت منزلة في مدينة قرناو التاريخية بمحافظة الجوف