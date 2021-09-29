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موطن يعثر على كنز ثمين أثناء محاولته إعادة بناء منزله

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اليمن العربي - الجوف 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موطن يعثر على كنز ثمين أثناء محاولته إعادة بناء منزله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365 - الجوف

عثر احد المواطنين على كنز أثري ثمين أثناء محاولة إعادة بناء منزله في محافظة الجوف .

 

وقالت مصادر محلية ان احد المواطنين قام بهدم منزله القديم ويريد في محافظة الجوف ويحاول بناء منزل جديد على أنقاضه ليكتش كنز اثري اثناء ذلك .

 

وأوضحت المصادر انه عند مواصلة العمل للتأسيس تفاجئ المواطن باكتشاف معبد الملكة غيثم معد يكرب تحت منزلة في مدينة قرناو التاريخية بمحافظة الجوف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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