أمين محلي المهرة يسلّم موقع إنشاء مصنع الإكسجين إلى شركة بوابة الخليج الذهبية المنفذة للمشروع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

سلّم الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر اليوم، ومعه مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية بوزارة الصحة المهندس محمد عبدالله حسن، موقع إنشاء مصنع الأوكسجين إلى شركة "بوابة الخليج الذهبية" المنفذة للمشروع الذي يمولة البنك الإسلامي للتنمية عبر منظمة الصحة العالمية.



وقال الأمين العام أن مصنع الأكسجين يعد من المشاريع الحيوية في القطاع الصحي لأرتباطها بحياة المواطنين في الوقت الذي كانت تمثل اسطوانات الأكسجين أهم التحديات التي لمراكز العزل والحميات لعلاج كوفيد- 19 منذ ظهور جائحة كورونا خلال الفترة الماضية.

وأكد نيمر إن المحطة التي سيتم إنشاؤها في ظروف استثنائية، تمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة في ظل تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وأبدى نيمر استعداد قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر في تقديم أوجه الدعم اللازمة في سبيل إنشاء المصنع لإنتاج الاكسجين الطبي ، مثمناً دور وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الإسلامي للتنمية على ما يقدموه من دعم نوعي للقطاع الصحي بالمحافظة.

من جانبه أوضح مدير عام الأدارة العامة للشؤون الهندسية بالوزارة المهندس محمد عبدالله حسن بأن القدرة الإنتاجية لمحطة الأكسجين تقدر بـ (200) إسطوانة ، فيما بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع (4) مليون دولار موزعة على (14) محطة أكسجين في جميع محافظات الجمهورية ، مؤكداً أن الشركة المنفذة سوف تبدأ العمل في تجهيز المبنى الإنشائي للمحطة خلال الأيام القليلة القادمة.

حضر تسليم الموقع، نائب مدير عام مكتب الصحة للشؤون المالية والإدارية الأستاذ عبدالسلام المصباحي والإعلامي عماد باحميش رئيس قسم الإعلام في مكتب الصحة بالمحافظة ومندوبي من شركة بوابة الخليج الذهبية