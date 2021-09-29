البحسني يطلع على مستوى انضباط شعبة الهندسة وجاهزيتها لتنفيذ المهام العسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، بزيارة إلى شعبة الهندسة، للإطلاع على مستوى انضباط ضباط وصف وأفراد الشعبة، وجاهزيتهم لتنفيذ المهام العسكرية.



وألقى المحافظ القائد البحسني كلمة، نقل في مستهلها تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتشديده على تكثيف الجهود ومضاعفتها في هذه الظروف التي يواجه فيها الوطن أعداء الانقلاب الحوثي، وأشاد المحافظ بجهود شعبة الهندسة وأعمالها الكبيرة التي أثبتت للجميع أنها من أفضل شعب الهندسة على مستوى الوطن، مشيرًا إلى أن المهام المسندة إليها ستكوون كبيرة في الوقت الحالي.

وأوضح محافظ حضرموت أن الزيارات الميدانية واللقاءات مع مختلف شرائح المجتمع تهدف لتعزيز الجبهات الداخلية للمحافظة، مثنياً على ثبات القوة العسكرية والأمنية والاستخباراتية في التعامل مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة المكلا.

وكشف عن مخطط العدو من خلال تفجير خطته من الداخل وركوب موجة صعوبة الحياة المعيشية ومعاناة الناس في ظل هذه الظروف نتيجة لتدهور العملة المحلية، تمهيدًا لهجوم العدو على محافظة شبوة، لافتًا بأن هذه الخطة مكشوفة لدى القيادة في المحافظة والأجهزة العسكرية والأمنية، معبرًا عن أسفه الشديد للضحايا الذين قتلوا وأصيبوا في هذه الأحداث، بسبب من دفع بهم إلى التهلكة.

وقال المحافظ: "اليوم المواطنين يتحدثون عن هذه القوة العسكرية والأمنية التي تحققت لأبناء حضرموت لما تمتلكه من قوة وجاهزيتها العالية ووطنيتها وتعاملها الراقي مع المواطنين"، حاثًا اياهم على بذل مزيد من الثبات والتحلي باليقظة والصبر، والتمترس خلف القيادات العسكرية لتحقيق مزيد من النجاحات والنصر وعزة الوطن.

وجدد محافظ حضرموت تأكيده على تحسين معيشة الجنود بدرجة أساسية في القريب العاجل من خلال البحث عن سبل تعزز معيشة الجندي في ظل تأخر وصول المرتبات، وتوفير لهم الوسائل من أسلحة حديثة ومتطورة للدفاع عن النفس وعن حضرموت.

رافق محافظ حضروت، رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد الركن عويضان سالم عويضان، ورئيس العمليات المشتركة العميد الركن عمر البكري، وقائد لواء الريان العميد الركن خالد أحمد التميمي، ورئيس شعبة الهندسة العميد صالح هيثم محضار