تخريج 149طالب وطالبة في درجتي البكالوريوس والماجستير بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365 - الغيضة

أقامت كلية التربية ومركز جامعة حضرموت للتعليم المفتوح بمحافظة المهرة، في مدينة الغيضة، حفل تكريمي وتوديعي ل149 طالب وطالبة من الحاصلين على درجتي البكالوريوس والماجستير في تخصصات مختلفة.



وفي الحفل نقل الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر، تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي إلى أبناء المهرة بمناسبة احتفالات بلادنا بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر نوفمبر، مشيراً إلى أن ذكرى الاحتفالات بالنصر والتحرير تمر على بلادنا وهي تعاني من أوضاع اقتصادية ومعيشة صعبة تسببت بها مليشيات الحوثي وبمزيدا من التضحيات والصبر ستنتصر إرادة اليمنيين بإذن الله.

وأكد نيمر على دعم السلطة المحلية للدفع بالطلاب لمواصلة تعليمهم الأساسي والثانوي والأكاديمي وأسست صندوق للتنمية البشرية الذي ابثعث عشرات الطلاب في مختلف الجامعات في المحافظات المجاورة وبعض جامعات الدول العربية والأجنبية وكلفت السلطة لجنة من أكاديمي المحافظة لتنفيذ ومتابعة قرار رئاسة الجمهورية بإنشاء جامعة المهرة.

وأشار الأمين العام إلى أن الحفل التكريمي ل 149 من حملة البكالوريوس والماجستير يعد إنجازاً أكاديمي مشرف و مؤشر إيجابي يدل على اهتمام وحرص أبناءنا الطلاب على مواصلة تعليمهم الجامعي، لافتا إلى أن المحافظة بحاجة ماسة لإبنائها الخريجين من حملة الشهادات العليا في تخصصات مختلفة، داعيا لهم بالتوفيق في حياتهم العملية.

حضر الحفل وكيل وزارة التربية والتعليم رئيس جهاز محو الأمية بالجمهورية الأستاذ محمد حسين الحاج و وكيل الشباب الأستاذ بدر كلشات، وعمداء كليتي التربية والعلوم التطبيقية ونوابهم