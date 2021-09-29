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ماذا قال المجلس الانتقالي على عودة رئيس الوزراء إلى عدن؟

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اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365 - عدن

علق المجلس الانتقالي الجنوبي على عودة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إلى عدن، مؤكدا أنها بداية لنهاية الأزمات اليمنية.

 

وقال علي الكثيري المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي عضو هيئة الرئاسة في تغريدة على “تويتر”:"نرحب بعودة رئيس حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال إلى العاصمة عدن، ولقد بات لزاماً أن تقوم هذه الحكومة بمهامها وتتحمل مسؤولياتها التي شُكلت من أجلها وفي طليعة ذلك معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية ودفع المرتبات بشكل فوري".

 

وأضاف:"وهي المطالب التي ظلّ المجلس الانتقالي الجنوبي يعبر عنها خلال الأشهر الماضية لغياب الحكومة غير المبرر".

 

ووصل عبدالملك إلى عدن يوم الثلاثاء بعد زيارة لمحافظتي شبوة وحضرموت

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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