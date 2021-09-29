شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قال المجلس الانتقالي على عودة رئيس الوزراء إلى عدن؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365 - عدن

علق المجلس الانتقالي الجنوبي على عودة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إلى عدن، مؤكدا أنها بداية لنهاية الأزمات اليمنية.



وقال علي الكثيري المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي عضو هيئة الرئاسة في تغريدة على “تويتر”:"نرحب بعودة رئيس حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال إلى العاصمة عدن، ولقد بات لزاماً أن تقوم هذه الحكومة بمهامها وتتحمل مسؤولياتها التي شُكلت من أجلها وفي طليعة ذلك معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية ودفع المرتبات بشكل فوري".

وأضاف:"وهي المطالب التي ظلّ المجلس الانتقالي الجنوبي يعبر عنها خلال الأشهر الماضية لغياب الحكومة غير المبرر".

ووصل عبدالملك إلى عدن يوم الثلاثاء بعد زيارة لمحافظتي شبوة وحضرموت