نائب الرئيس يعزي في وفاة الأكاديمي البروفيسور ناصر العولقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، اتصالاً هاتفياً بعمار ناصر العولقي وكيل وزارة المياه والبيئة، عزاه وإخوانه وكافة آل فريد في وفاة والدهم وزير الزراعة الأسبق والشخصية الأكاديمية القديرة البروفيسور ناصر عبدالله العولقي، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.



وأشاد نائب الرئيس خلال الاتصال، بمناقب الفقيد الوطنية والنضالية، وقيم ومبادئ الثورة والجمهورية التي تحلى بها وترجمها عملياً على أرض الواقع في مختلف المناصب والمهام الحكومية التي كُلف بها ومنها قيادته لوزارة الزراعة، إضافة إلى جهوده في الحياة السياسية وتأسيس المؤتمر الشعبي العام.

وأشار نائب الرئيس إلى إسهامات الفقيد في الارتقاء بالتعليم الجامعي من خلال وضع اللبنات الأولى لجامعة إب وقيادته لجامعة صنعاء في مرحلة هامة، إضافة إلى أدواره الأكاديمية في ترسيخ أسس الاقتصاد الزراعي والتجاري، وإثراء المكتبة اليمنية بالعديد من المؤلفات والأبحاث التي ستظل شاهدة على كفاءته وتفانيه في خدمة الوطن.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة، لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه، وكافة قبائل العوالق،، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.