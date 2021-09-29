مؤسسة متطوعون تختتم مشروع ”سلوكي حياة“ بحفل بهيج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

بحضور مستشار محافظ حضرموت للشؤون الصحية الدكتور عبدالقادر بايزيد ، وتمويل مؤسسة العون للتنمية ، وتحت إشراف مكتب النظافة والتحسين بساحل حضرموت ، اختتمت مؤسسة متطوعون الثلاثاء، في المسرح الوطني بمدينة المكلا مشروع ”سلوكي حياة“ بحفل بهيج ووسط حضور شبابي واسع .



وبدأ الحفل بآيات عطرة من القرآن الكريم على لسان الأخ القارئ محمد هشام بازرعة، تلى ذلك تقديم عدد من الوصلات الفنية الرائعة التي قدمتها فرقة النقاء الإنشادية وفرقة النواخيد .

وألقى المدير التنفيذي لمؤسسة متطوعون الأستاذ محمد خالد الخامر كلمة ترحيبية بالحضور، موضحا أن مشروع ”سلوكي حياة“ الذي دشن العام الماضي هو عبارة عن مشروع يهدف إلى نشر السلوكيات الصحية للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19، وتعزيز السلوكيات الإيجابية في مختلف مجالات المجتمع الصحية ، التعليمية ، النظافة والتحسين ، التثقيفية ، الفكرية وغيرها .

مضيفاً أن المشروع يرتكز حالياً على أنشطة رئيسية منها المبادرات التطوعية، مجتمع أركون، برنامج مؤثرون5، إقامة أنشطة متنوعة وهي : تنفيذ 10 حملات ميدانية، تحدي أركون الذي يتكون من 1,021 عضو ، تنفيذ عدد 11 ويبنارات، إعداد وتصميم 160 تصميم توعوي، إنتاج 6 أدلة إرشادية، توزيع 500 ملصقات توعوية، تنفيذ 12 حلقة إذاعة ضمن البرنامج سلوك الإذاعي ، تدشين 160 ورشة عمل تدريبية حول النظافة، إنتاج 10 فيديوهات توعوية، إنتاج عدد 2 مجلة سلوكي حياة ، مسابقة الحي النظيف بمشاركة 4 أحياء بمدينة المكلا .

وتطرق المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية الدكتور عبداللاه بن عثمان بالقول ”انبهرنا بالنتائج الكبيرة التي حققها هذا المشروع الهام على أرض الواقع بقيادات شبابية تعمل بجهود تطوعية ، ومدى وصول المشروع إلى أكثر من 40 مليون في مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح الكل يتحدث عن هذا المشروع والاقتداء به ، وهذا ليس بغريب أن يكونوا الشباب الحضارم رائدين دائمًا في الأعمال التوعوية والتي أثبتوا بجدارة في هذا المشروع الذي حقق نجاحًا باهرًا على مستوى الوطن أنهم موضع ثقة المجتمع بهم للنهوض به مستقبلا “ .

تحدث الدكتور عبدالقادر بايزيد مستشار محافظ حضرموت للشؤون الصحية حيث قال ” نجاح المشروع على غيره من المشاريع ليس في محتواه بل في ابتكاره ودعمه للشباب ، وهذا العمل لم ينجح إلا بعد تكاتف المؤسسات الممولة والمنفّذة مع الشباب الحضرمي الذين دائما يجعلونا نفتخر بهم ، والمطلوب للمرحلة القادمة هو التعاون بين كافة طبقات المجتمع لإبراز العديد من المبادرات التي تهدف إلى التغير الإيجابي في المجتمع .

وفي نهاية الحفل كرمت مؤسستي العون للتنمية ومتطوعون الأستاذ هاشم العيدروس ضابط المشروع، وكافة الشباب المتطوع الذين ساهموا في إنجاح المشروع، وكذلك تكريم فرقتي النقاء والنواخيد لتقديمها وصلات فنية رائعة أثناء الحفل، وكل من له بصمة وإسهام في نجاح مشروع ”سلوكي حياة“ طيلة الفترة الماضية