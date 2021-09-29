بن حبريش يطلع على خطة جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطلع وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، اليوم على نشاط فرع جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بساحل حضرموت وخطة توسيع أنشطته خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022 والصعوبات التي تواجه.



وأستمع بن حبريش إلى شرح من المدير العام لفرع الجهاز السادات صالح العسل حول نشاط محو الأمية , مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لتوسيع برامج وأنشطة فرع الجهاز بساحل حضرموت حيث يبلغ عدد الدارسين في صفوف محو الأمية هذا العام (4409) دارسًا ودارسة بينهم (3861) من الاناث و(548) ذكورا موزعين على (133) مركزا في مختلف المديريات لافتًا إلى أن فرع الجهاز استطاع خلال العام الماضي أن يحرر (365) دارسًا ودارسة.

وأكد وكيل أول حضرموت على ضرورة تعزيز نشاط فرع جهاز محو الأمية وإعادة ترتيب أوضاعه بعد انتقاله لمبناه الجديد , مبديًا استعداد السلطة المحلية تقديم أوجه الدعم والمساندة للجهود التطويرية لأنشطة وبرامج فرع الجهاز.