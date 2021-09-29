شمر يبحث مع مدير ادارة الشرق الاوسط بالخارجية البلغارية تعزيز التعاون الثنائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث القائم بأعمال السفارة اليمنية في بلغاريا أحمد شمر، اليوم، مع مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالخارجية البلغارية أنجل أنجليوف، تطورات الاوضاع في بلادنا، وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.



واطلع القائم بالاعمال، المسئول البلغاري على اْخر التطورات في اليمن في ظل التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي في مأرب وشبوة والاعدامات السياسية التي نفذتها مؤخراً بحق 9 مدنيين، والانتهاكات والتهديدات التي يتعرض لها المختطفين والمخفيين قسراً وهجومهم المستمر على الاعيان المدنية وتهديدهم للنازحين في محافظة مأرب..مشيراً الى استهداف المليشيات الاخير لمنزل محافظ مأرب بالصواريخ البالستية ورفضهم لكل دعوات ومبادرات المجتمع الدولي بايقاف التصعيد والممارسات الارهابية.

وأعرب القائم بالاعمال، عن ترحيب وتقدير الحكومة اليمنية لادانة الاتحاد الاوروبي لعمليات الاعدام السياسي التي نفذتها المليشيات وموقفهم من انتهاكات مليشيات الحوثي لحقوق الانسان..متطلعاً الى دور اوروبي اكبر في ادانة التصعيد المستمر وادانة الدور الايراني المتسبب في الصراع ليس في اليمن فحسب بل في المنطقة .

وثمن شمر، موقف بلغاريا الصديقة الداعم للحكومة الشرعية ودعم اليمن وأمنه واستقراره ووحدة ترابه الوطني ودعمها للجهود الاممية للسلام في اليمن..مؤكداً على اهمية تعزيز مجالات التعاون السياسي والثقافي والبرلماني والتعاون في مجال الإعلام.

بدوره جدد مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالخارجية البلغارية، التزام بلاده الثابت بوحدة واستقلال وسلامة الاراضي اليمنية ودعم الجهود الاممية والاوروبية والدعوات والمبادرات لايقاف التصعيد وادانة الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين والنازحين واستهداف المليشيات المستمر للأعيان المدنية.