رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الفنان عقلان مرشد عقلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة في وفاة الفناة الكبير عقلان مرشد عقلان الذي انتقل إلى رحمة ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الفني والمسرحي.



واشاد الدكتور بن دغر في برقية العزاء الذي بعثها إلى أسرة وابناء الفقيد سامح وصقر وصابر ومحبيه، بمناقبه واسهاماته الفنية والمسرحية والثقافية، حيث كان احد نجوم المسرح العدني واليمني.

وعبر الدكتور بن دغر عن أحر تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الجلل..سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.