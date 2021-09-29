وكيل وزارة الخارجية يطلع مسؤول بولندي على تطورات الاوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البولندي ماريك تاديوس، على اخر تطورات الاوضاع والمستجدات السياسية والأمنية في اليمن.



وجدد وكيل وزارة الخارجية، حرص الحكومة الشرعية الدستورية على السلام الذي يحقق الامن والاستقرار للشعب اليمني الذي يناضل للدفاع عن حريته ومبادئه..لافتاً الى تدخلات ايران المباشرة لدعم المليشيات الحوثية الانقلابية والتي تسببت بأسواء أزمة انسانية بالعالم..مشيراً الى ان ايران ومليشياتها اصبحت تهدد الامن والسلم الدوليين من خلال تهديد خط التجارة والملاحة العالمية في مضيق باب المندب.

واكد الوكيل بجاش، على اهمية إيجاد آلية وخلق قنوات تواصل بين مجلسي النواب في البلدين للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

من جانبه اكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البولندي، على اهمية اليمن تاريخياً وحضارياً، واهمية التنسيق المشترك وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

حضر اللقاء سفيرة اليمن لدى بولندا الدكتورة ميرفت مجلي.