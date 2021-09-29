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الكثيري يناقش مع مؤسسة روح الصحية تنفيذ مشروع تقديم أنظمة الطاقة الشمسية للمزارعين بوادي حضرموت

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اليمن العربي - سيئون 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري مع مؤسسة روح الصحية تنفيذ مشروع تقديم أنظمة طاقة شمسية المزارعين بالوادي و الصحراء عن طريق قروض طويلة الأجل للمزارعين .

 

و أستمع الوكيل الكثيري من عضو مجلس أمناء المؤسسة الشيخ صالح باجرش و الدكتور محمد باجرش رئيس المؤسسة إلى شرحٍ حول آليات المشروع الجاري الإعداد له و المتمثلة في تقديم أنظمة طاقة شمسية للمزارعين مدعومة بنسبة 30٪ على أن تسدد النسبة المتبقية من قبل المزارعين عبر قروض تمتد إلى عدة سنوات سنوات

 

و أشار الوكيل الكثيري إلى أهمية التدخلات التي تساعد المزارعين على الاستمرار في عمليات الإنتاج و تخفيف الضغط على التيار الكهربائى و الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المياه مشيراً إلى أهمية تدخل المؤسسة في التوعوية بمخاطر الإفراط في استخدام المبيدات الزراعية التي تسبب في انتشار عدد من الأمراض و الأوبئة .

 

و أكد الوكيل الكثيري إلى أن السلطة المحلية بالوادي و الصحراء تعمل منذ فتره على تنفيذ حصر شامل عبر مكتب الزراعة للمزارع في عموم المديريات و كافة المعلومات عنها و بحث كافة السبل الممكنة لتقديم المساعدة للفلاحين للحفاظ على الرقعة الزراعية و زيادة الإنتاج و الحفاظ على استمرار عمل الآلاف العاملين في المزارع .

 

و أوضح الدكتور محمد باجرش إلى أن المشروع يكتسب أهمية كبيرة من الواقع الجغرافي لوادي حضرموت و الصعوبات التي تواجه أرباب المزارع وارتفاع كلفة الإنتاج  ، موضحاً إلى أن المؤسسة تعمل حالياً على إكمال الاعداد لانطلاقة المشروع بالتنسيق مع مكتب الزراعة و محطة الأبحاث الزراعية

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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