الكثيري يناقش مع مؤسسة روح الصحية تنفيذ مشروع تقديم أنظمة الطاقة الشمسية للمزارعين بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري مع مؤسسة روح الصحية تنفيذ مشروع تقديم أنظمة طاقة شمسية المزارعين بالوادي و الصحراء عن طريق قروض طويلة الأجل للمزارعين .



و أستمع الوكيل الكثيري من عضو مجلس أمناء المؤسسة الشيخ صالح باجرش و الدكتور محمد باجرش رئيس المؤسسة إلى شرحٍ حول آليات المشروع الجاري الإعداد له و المتمثلة في تقديم أنظمة طاقة شمسية للمزارعين مدعومة بنسبة 30٪ على أن تسدد النسبة المتبقية من قبل المزارعين عبر قروض تمتد إلى عدة سنوات سنوات

و أشار الوكيل الكثيري إلى أهمية التدخلات التي تساعد المزارعين على الاستمرار في عمليات الإنتاج و تخفيف الضغط على التيار الكهربائى و الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المياه مشيراً إلى أهمية تدخل المؤسسة في التوعوية بمخاطر الإفراط في استخدام المبيدات الزراعية التي تسبب في انتشار عدد من الأمراض و الأوبئة .

و أكد الوكيل الكثيري إلى أن السلطة المحلية بالوادي و الصحراء تعمل منذ فتره على تنفيذ حصر شامل عبر مكتب الزراعة للمزارع في عموم المديريات و كافة المعلومات عنها و بحث كافة السبل الممكنة لتقديم المساعدة للفلاحين للحفاظ على الرقعة الزراعية و زيادة الإنتاج و الحفاظ على استمرار عمل الآلاف العاملين في المزارع .

و أوضح الدكتور محمد باجرش إلى أن المشروع يكتسب أهمية كبيرة من الواقع الجغرافي لوادي حضرموت و الصعوبات التي تواجه أرباب المزارع وارتفاع كلفة الإنتاج ، موضحاً إلى أن المؤسسة تعمل حالياً على إكمال الاعداد لانطلاقة المشروع بالتنسيق مع مكتب الزراعة و محطة الأبحاث الزراعية