الجعدي يتفقد سير العمل في قطاع التدريب والتأهيل بالهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365 - عدن

تفقد نائب الأمين العام للأمانة العامة للهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ فضل محمد الجعدي، اليوم، قطاع التدريب والتأهيل التابع للهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي.



واستمع الجعدي خلال الزيارة، من الدكتور عبدالله الحو عضو الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، رئيس قطاع التدريب والتأهيل، إلى شرحٍ مفصلٍ عن سير العمل في القطاع، ومركز التدريب الإعلامي التابع له، والبرامج والدورات الاحترافية التي بدأ المركز بتنفيذها عقب افتتاحة، والتي تستهدف الكادر الإعلامي للمجلس الانتقالي، والصحافيين والإعلاميين والنشطاء الجنوبيين للارتقاء بمعارفهم ومهاراتهم الصحفية والإعلامية.

وأشاد الجعدي خلال الزيارة بمستوى الانجاز الذي تحقق للقطاع والمركز التدريبي خلال فترة وجيزة وبالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المركز للرفع من مستوى الكادر الإعلامي الجنوبي.

وفي كلمة مقتضبة خلال الزيارة، عبّر الجعدي عن ارتياحه لما لمسه من امكانيات كبيرة يتمتع بها هذا القطاع، مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يسهم في الارتقاء بالإعلام الجنوبي وتطويره ليواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال