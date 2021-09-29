شكرا لبحثكم عن خبر اركان لواء شرعية يقع في قبضة العصابات الحوثية .. الاسم والمكان والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر إعلامية، عن أسر قائد عسكري بارز لدى مليشيا الحوثي، عقب إصابته أثناء المعارك وأنباء عن مقتله.
وقالت المصادر إن أركان حرب لواء الأماجد أحمد الدماني العوذلي بمحور مديرية مكيراس بمحافظة أبين، وقع أسيرًا في قبضة الحوثيين، ونُقل إلى محافظة ذمار.
وأوضحت المصادر، أن القائد العسكري، أصيب أثناء المعارك، إصابات طفيفة، في إحدى قدميه وكتفه وهو الآن لدى المليشيا الحوثية بمحافظة ذمار.
وكانت مصادر إعلامية، قالت في وقت سابق، ان الدماني أصيب إصابة خطيرة خلال المواجهات التي دارت شرق مديرية مكيراس مع مليشيات الحوثي القادمة من مديرية الصومعة البيضاء بعد اجتياحها الأسابيع الماضية. وأضافت أن الدماني أصيب إصابة خطيرة ومات اثناء محاولة اسعافه لعدن .
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