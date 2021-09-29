شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. منتدى حواري يخرج بتوصيات هامة بشأن صرف الجوازات والبطاقات الشخصية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انعقد صباح الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر 2021م اعمال الاجتماع الحواري ال9 الخاص بمديرية صيرة والتي تم الوقوف فيه امام مخرجات المنتدى الحواري ال9 بالمديرية حول " اصدار وصرف الجوازات والبطائق الشخصية والعائلية وتراخيص الإقامة والإجراءات الضامنة للقوانين وحماية الأمن العام بعدن" بحضور الأستاذ عبد الرحيم عبد الكريم الجاوي مدير عام مديرية المعلا والأستاذ المهندس كتبي عمر كتبي مدير عام مديرية التواهي والعميد ناجي قاسم مدير امن المنطقة الثالثة الأمنية والعميد صالح ناصر عاطف نائب مدير الهجرة والجوازات

والاخ علي النمري رئيس اللجان المجتمعية بمحافظة عدن والاخ على الحريبي رئيس اللجان المجتمعية بمديرية صيرة،

وقد افتتح اعمال الاجتماع الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان منوهاً إلى أهمية ما سيقف امامه هذا الاجتماع وهي مخرجات المنتدى الحواري ال9 الذي عقد لمكونات المجتمع المحلي في مديرية صيرة حول نفس هذا الموضوع الذي سيقف هذا الاجتماع امام مخرجات وتوصيات ومقترحات الحلول للمشكلات والتحديات التي تقف امام صرف الجوازات وإصدار البطاقات الشخصية والعائلية والإجراءات الضامنة للقوانين وحماية الأمن العام..

وهو موضوع له علاقة مباشرة بأهداف برنامج تعزيز الأمن المحلي الذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن.

واكد الأستاذ نعمان على أهمية الإضافات والملاحظات التي يمكن الخروج منها في هذا الاجتماع للخروج بتصورات ومقترحات محددة لمعالجة الأخطاء والسلبيات وتحسين وتطوير الأعمال الايجابية في هذه المجالات.

وقد تلا ذلك قيام ميسرا الاجتماع وهما ا. عبد الرحمن محمد باكر و ا. اروى إبراهيم بقراءة مخرجات المنتدى الحواري ال9 ومطالبة المشاركين في الاجتماع في بلورة المخرجات والتوصيات واغنائها فكانت نتيجة ذلك على النحو التالي:

1- يوصي الاجتماع الجهات المختصة في إيجاد الحلول المناسبة لتسهيل الصعوبات للمواطنين في استخراج البطائق وسرعة معالجة استمرار ربط استخراج البطائق الشخصية والعائلية بصنعاء.

2- العمل على الغاء القرار الصادر بعام 2010م الخاص بعدم تطبيق تابعية الأطفال للأم. باثر رجعي على أن يشمل هذا القرار الحالات التي ينطبق عليها القرار قبل ٢٠١٠..

3- يوصي الاجتماع السلطة المحلية في محافظة عدن اصدار قرار وتعميم باعتماد اللجان المجتمعية بدلا من عقال الحارات في القضايا المدنية .

4- يوصي الاجتماع بتحسين و تطوير بيئة العمل في إدارة الأحوال المدنية من حيث توفير الأجهزة الحديثة التي تتوافق مع طبيعة العمل .

5- يوصى الاجتماع بتوفير مبنى خاص بمصلحة الأحوال المدنية يستوعب خصوصيات عمله وحلقات وخصوصياته الأمنية

6- يدعو المجتمعون بإزالة العشوائيات الموجودة أمام مبنى الأحوال المدنية والهجرة والجوازات.

8-اهمية تطوير منظومة عمل سجل الأحوال المدنية ( ودراسة تطبيق المشروع المقترح الجديد الخاص بذلك والمقدم من قبل إدارة السجل المدني ) .

9-. يوصي المجتمعون بربط الرقم الوطني في الأحوال المدنية بشهادة الميلاد ( بالمشروع المقترح الجديد) .

10- يقترح الاجتماع على الصحفيين والاعلاميين النزول إلى موقع الحدث ( إدارة السجل المدني والجوازات) لنقل الصورة الحقيقة حول عمل السجل المدني وعلاقته بالمواطنين وماهي ملاحظاتهم .

11- يوصي المجتمعون مصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات بصرف بطائق تعريفية لمن يحق لهم الدخول للمبنى، منعا لدخول السماسرة.. .

12- نوصي للجهات المختصة بإعطاء الصلاحيات لمدير عام مصلحة السجل المدني لتسهيل المعاملات مراعاةً لظروف المرضى وكبار السن في الحالات (الطارئة).

13- يوصي الاجتماع الجهات المختصة بإيجاد الحلول المناسبة لتسهيل الصعوبات للمواطنين في استخراج البطائق الشخصية والعائلية. من خلال فتح مراكز على مستوى المديريات.

14- مطالبة الجهات الحكومية فتح مبنى المركز الالي بخور مكسر التابع لمصلحة الجوازات لما فيه خدمة للمواطن ولتسهيل المعاملة وتقليل الازدحام. واستخدام الوسائل الحديثة.

15- يوصي المجتمعون المجلس المحلي بمديرية صيره بتخصيص مبنى للتصوير الشخصي لاستخراج البطائق في الدور الأرضي خاص بكبار السن والمرضى مراعاة لظروفهم الصحية.

16- يطالب المجتمعون الجهات الأمنية بملاحقة السماسرة الذين يتواجدون داخل وخارج مبنى الجوازات والبطاقات الشخصية.

17- يوصي المجتمعون الجهات المختصة بنقل الصلاحيات لصرف الجوازات من جدة الى عدن كونها عاصمة اليمن.