قصف مدفعي حوثي على مصانع إخوان ثابت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، الثلاثاء، بقصف مدفعي مجمع مصانع إخوان ثابت في مدينة الحديدة بالساحل الغربي.



وقالت مصادر ميدانية أن المليشيات الحوثية أطلقت قذيفتي هاون عيار 82 وسقطت على المصانع، وتهدف المليشيات لإيقاف العمل في المجمع وتدميره.

وأضافت أن عناصر المليشيات استهدفت بأسلحتها القناصة مجمع سيتي ماكس التجاري في أوقات متفرقة من يوم أمس.

وتمكنت القوات المشتركة من تحديد مصادر الإستهداف والقصف، والرد عليه بالأسلحة المناسبة وتدمير مرابض المدفعية الحوثية التي استهدفت المصانع، والأسلحة القناصة، وكبدتها خسائر مادية وبشرية، وفقاً لمصادر عسكرية ميدانية.

ويأتي ذلك ضمن تصعيد المليشيات الحوثية وانتهاكاتها وخروقاتها المتواصلة للهدنة الإنسانية الأممية؛ في سعي منها للقضاء على عملية السلام في الحديدة.