أمين محلي المهرة يناقش مع إدارة الشؤون الهندسية بوزارة الصحة حزمة من المشاريع الصحية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر اليوم، بمعية مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد، مع مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية بوزارة الصحة المهندس محمد عبدالله حسن المواضيع المتصلة باحتياجات القطاع الصحي بالمحافظة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة حزمة من المشاريع الصحية ذات الاولوية والتي تتطلب تدخلات لتنفيذها من أجل النهوض بالوضع الصحي بالمحافظة.

وأكد الأمين العام حرص قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر على النهوض بالقطاع الصحي بمحافظة المهرة ، مشيراً إلى أهمية العمل التكاملي وتنسيق الجهود بين الوزارة وقيادة المحافظة بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشاد نيمر بتعاون قيادة وزارة الصحة و جهودها المبذولة في تطوير الوضع الصحي بالمحافظة ومتابعتها المستمرة لإنجاز عدداً من المشاريع الصحية ، وكذا تعزيز الخدمات الصحية والعلاجية بالمحافظة.

من جانبه استعرض مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد مجمل الوضع الصحي بالمحافظة واحتياجاته للأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية والكوادر الطبية.

حضر اللقاء نائب مدير عام مكتب الصحة للشؤون المالية والإدارية الأستاذ عبدالسلام المصباحي والإعلامي عماد باحميش رئيس قسم الإعلام في مكتب الصحة بالمحافظة