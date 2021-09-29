البحسني يرأس اجتماعًا موسعًا لقيادات الأمن والشرطة بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اجتماعًا موسعًا ضم قيادات إدارة الأمن والشرطة بالساحل وقيادات المراكز الأمنية بالمديريات وضباط الشرطة في المراكز والأقسام.



وفي مستهل اللقاء رفع محافظ حضرموت تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتأكيد اهتمامه بمحافظة حضرموت، واشار المحافظ إلى أن هذا اللقاء يكتسب أهمية كبيرة نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، جراء ظروف الحرب وتداعيات ميليشيا الحوثي الانقلابية للتوسّع في الجبهات.

وأكد المحافظ البحسني أن مسألة الأمن الداخلي تحظى باهتمام من قيادة السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية وإدارة الأمن والشرطة، لافتًا إلى ضرورة أن يستوعب الجميع هذا الظرف وحساسيته، وضرورة التضحية والتحلّي باليقظة في سبيل مواجهة أي محاولات عدائية.

وبيّن أن العدو بدأ يستخدم اساليب جديدة من خلال استخدام المواطنين البسطاء والدفع بهم إلى شل الحياة السلمية العامة في المجتمع، تحت غطاء الضائقة المعيشية التي يعيشونها، محذرًا من خلط الحقوق المعيشية للناس مع أهداف الأعداء الرامية لزعزعة الاستقرار من الداخل التي بائت بالفشل.

وجدد محافظ حضرموت وقوفه وتضامنه إلى جانب المواطنين، وإحساسه بمعاناتهم وآلامهم نتيجة لتدهور العملة المحلية، التي فاقمت من معاناة الناس وصعّبت عليهم توفير أبسط مقومات الحياة المعيشية، مؤكدًا أن الأمن هو مسؤولية الجميع من قادة وضباط وصف وجنود وعامة المواطنين، وأن المواطن يعد بمثابة رجل الأمن من خلال إبلاغه على أي تحركات مشبوهة، مشيدًا بدور الأجهزة الأمنية في كشف العديد من الخطط لبعض العناصر العدائية وإفشال مخططاتها.

وشدد المحافظ البحسني على ضرورة أن يتحلى ضابط الشرطة بالمثالية ويتّسم بالسلوك الحسن في تعاملاته مع المواطنين، والتخلص من العادات والسلوكيات السلبية، حاثًا على أهمية الانضباط والضبط والربط من خلال الالتزام بفترات الدوام، وتطبيق القانون وتحقيق العدالة بين الناس، وحماية أمن واستقرار الوطن.

ودعا المحافظ إلى ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة من سيارات ومعدّات وآليات ورد الجميل للأخوة في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية المتحدة نظير دعمها الكبير الذي قدّم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تأهيل مراكز الشرطة وتزويدها بوسائل الاتصال وكل ما يلزم من أجهزة ومعدات ووسائل الدفاع المدني وتنفيذ البرامج التدريبية للأجهزة الأمنية.

حضر الاجتماع، رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد الركن عويضان سالم عويضان، ومدير كلية الشرطة بحضرموت العميد الركن سالم عبدالله الخنبشي، ورئيس العمليات المشتركة العميد الركن عمر البكري، والقائم بأعمال المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبدالعزيز الجابري، ومدير إدارة شرطة السير بساحل حضرموت العميد عيسى العمودي، وعدد من القيادات الأمنية