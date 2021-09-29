رئيس الوزراء يطلع خلال زيارته الى المكلا على الأوضاع الخدمية والأمنية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، خلال زيارته، مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، على الاوضاع الخدمية والأمنية.



واستمع رئيس الوزراء من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، الى ايضاحات حول طبيعة الاوضاع بالمحافظة في مختلف المجالات والجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية للتعامل مع التحديات القائمة والدعم الحكومي المطلوب.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على اهمية مضاعفة الجهود خلال هذه المرحلة الحرجة لتجاوز التحديات القائمة خاصة في الجوانب المرتبطة بمعيشة وحياة المواطنين.. لافتاً إلى ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لمعالجة التحديات العسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية.

واكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت للقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه المواطنين وكل ما يمس حياتهم ومعيشتهم اليومية.. مشيرا الى تكامل الأدوار على المستوى المركزي والمحلي لتجاوز كل العوائق وبما من شانه تحسين الخدمات الأساسية والحفاظ على الاقتصاد الوطني.