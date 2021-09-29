العبودي يتفقد سير العمل في مشروع الخط الناقل للمياه بضواحي بمديرية الغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365 - الغيضة

تفقد وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي صباح اليوم ، سير العمل في مشروع الخط الناقل للمياه لمناطق ضواحي مديرية الغيضة ، بتمويل من السلطة المحلية وإشراف المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالمحافظة.



و خلال الزيارة أشار الوكيل العبودي إلى أهمية هذا المشروع في توفير المياه للمواطنين في هذه المناطق ورفع المعاناة عنهم ، مؤكدا أن السلطة المحلية بقيادة معالي الأستاذ محمد علي ياسر حريصة على سرعة تنفيذ هذا المشروع الحيوي والهام .

وتعرف العبودي على أهم الصعوبات والاشكاليات التي تواجه الشركة المنفذة للمشروع ، مشدداً على أهمية رفعها للجهات الفنية ، ومشيداً بجهود العاملين في المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي .

وحث الوكيل العبودي الشركة المنفذة للمشروع بسرعة تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الجاري للبدء في عملية ضخ المياه .

رافق الوكيل العبودي مدير عام المؤسسة العامة للمياه الأستاذ مطر سالم كدة ومدير عام مديرية الغيضة الأستاذ سالم سعادان ومساعد المدير العام للشؤون الفنية بمؤسسة المياه والصرف الصحي المهندس طارق عبده محمد