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تعرف على أسعار العملات في حضرموت اليوم الأربعاء

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اليمن العربي - خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم الأربعاء وقد جاءت كالتالي:

 

 

أسعار البيع

 

السعودي  :  303

 

الدولار     :  1153

 

الدرهم الإماراتي: 305

 

 

أسعار الشراء

 

السعودي  :  305

 

الدولار     :  1158

 

الدرهم الإماراتي: 307

 

 

• تنويه: الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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