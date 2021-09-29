شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار العملات في حضرموت اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم الأربعاء وقد جاءت كالتالي:



أسعار البيع

السعودي : 303

الدولار : 1153

الدرهم الإماراتي: 305

أسعار الشراء

السعودي : 305

الدولار : 1158

الدرهم الإماراتي: 307

• تنويه: الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى