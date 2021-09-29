شكرا لبحثكم عن خبر بعد الانتصارات الحوثية الأخيرة : ماهي طبيعة السيطرة والواضع في مارب الان ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تتواصل المعارك التي يخوضها الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية، منذ فبراير الماضي، ضد الانقلابية في مختلف الجبهات القتالية بمحافظة (شرقي ).

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تمكنت مليشيا الحوثي الإنقلابية، من فرض سيطرتها على مديرتين جديدتين في مأرب هما: ( حريب ورحبة)، بالإضافة إلى فرض حصار شبه كامل على مديرية العبدية.

وعن خارطة السيطرة والمواجهات بعد التطورات الأخيرة، فقد أصبحت مليشيا الحوثي تفرض سيطرها شبه الكاملة على ست مديريات من إجمالي 14 مديرية ممتدة في مأرب.

ففي شمال غرب مأرب، تسيطر مليشيا الحوثي على مديريات صرواح ومجزر ومدغل، وفي جنوب المحافظة تسيطر المليشيات على مديريات حريب وماهلية ورحبة.

وتشهد أطراف المديريات الست التي تسيطر عليها المليشيات في مأرب، معارك كرّ وفر بين قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وبين مليشيا الحوثي الانقلابية.

وتدور في جبهة قبائل الجدعان، حيث توجد مديريتي مجزر ومدغل، معارك كرّ وفر، منذ عدّة أشهر، بين الجيش والمقاومة وبين مليشيا الحوثي، دون أن يحسمها طرف محدد، أما في صرواح التي يسيطر الحوثيين على مركز المديرية منذ العام 2015، فلا تزال الأمور ثابتة هناك منذ سنوات.

التطور الأحدث خلال الأسابيع الماضية، كان في الجبهة الجنوبية، فبعد سقوط مديرتي حريب ورحبة، فقد باتت مليشيا الحوثي، تشكل حصار مركز محافظة مأرب (تبعد عنه بنحو 80 كلم) من 3 جهات هي (الجوف، صرواح، حريب).

وعلى الرغم من الكلفة البشرية الكبيرة التي خسرتها مليشيا الحوثي الانقلابية، إلا أنها استطاعت تحقيق اختراقات جوهرية في مأرب، والتي تعد أيضاً معقلاً رئيسياً للقوات الحكومية الشرعية.