شكرا لبحثكم عن خبر من هو الحوثي ابو جبريل الذي هاجم منازل ال الظاهري في رداع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأ مشرف المليشيات الحوثية المعين مؤخرا من قبل قيادة المليشيات، في محافظة (وسط )، بحملة مداهمات واعتقالات كبيرة لعدد من منازل المواطنين دون أي أوامر من النيابة العامة تخولهم بذلك .

مصادر محلية قالت لـ""، الثلاثاء، إن القيادي الحوثي المعين مؤخرا مشرفا للمليشيا في مديرية رداع بمحافظة البيضاء، بدأ عمله بحملة مداهمات لعدد من المنازل والتي رافقها إعتقال عدد من المواطنين .

وأضافت: "المشرف الحوثي "أبو جبريل السقاف" قام بحملة اعتقالات في عدد من منازل آل الظاهري وترويع النساء والأطفال بعد إطلاق وابل من الرصاص بالأسلحة المتوسطة منها رشاشات عيار 12/ 7 في الهواء قبيل اقتحام المنازل".

هذا وأكدت المصادر انه تم إعتقال أشخاص كبار في السن بينهم مصابين بمرض السكر والقلب وتم تنفيذ الحملة من خلال عدد من أبناء المنطقة بهدف إثارة الشحنات والتوترات داخل الأسرة اليمنية بل وحتى البيت اليمني .