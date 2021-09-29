شكرا لبحثكم عن خبر من هو الحوثي ابو جبريل الذي هاجم منازل ال الظاهري في رداع والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - بدأ مشرف المليشيات الحوثية المعين مؤخرا من قبل قيادة المليشيات، في محافظة (وسط )، بحملة مداهمات واعتقالات كبيرة لعدد من منازل المواطنين دون أي أوامر من النيابة العامة تخولهم بذلك .
مصادر محلية قالت لـ""، الثلاثاء، إن القيادي الحوثي المعين مؤخرا مشرفا للمليشيا في مديرية رداع بمحافظة البيضاء، بدأ عمله بحملة مداهمات لعدد من المنازل والتي رافقها إعتقال عدد من المواطنين .
وأضافت: "المشرف الحوثي "أبو جبريل السقاف" قام بحملة اعتقالات في عدد من منازل آل الظاهري وترويع النساء والأطفال بعد إطلاق وابل من الرصاص بالأسلحة المتوسطة منها رشاشات عيار 12/ 7 في الهواء قبيل اقتحام المنازل".
هذا وأكدت المصادر انه تم إعتقال أشخاص كبار في السن بينهم مصابين بمرض السكر والقلب وتم تنفيذ الحملة من خلال عدد من أبناء المنطقة بهدف إثارة الشحنات والتوترات داخل الأسرة اليمنية بل وحتى البيت اليمني .
كانت هذه تفاصيل خبر من هو الحوثي ابو جبريل الذي هاجم منازل ال الظاهري في رداع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.