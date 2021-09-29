شكرا لبحثكم عن خبر مارب تتصدى لعشرة انساق حوثية هجومية في 24 ساعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عسكرية وميدانية، نتائج المعارك التي دارت خلال الـ24 ساعة الماضية، بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، وبين الانقلابية، في محافظة .

وقالت إن مليشيا الحوثي، شنت خلال الساعات الماضية، هجمات بأكثر من عشرة انساق، على مواقع الجيش الوطني والمقاومة، على امتداد الجبهة الجنوبية بمأرب.

وأكدت المصادر، أن قوات الجيش والمقاومة، تمكنت من صد جميع الهجمات، موكدة مصرع أغلب العناصر الحوثية المهاجمة، من بينها ثلاثة قيادات ميدانية في المليشيات.

كما تمكنت قوات الجيش الوطني، من تدمير مدرعتين، واحراق ثلاثة أطقم عسكرية لمليشيا الحوثي في الجبهة الجنوبية بمأرب، وفق ما ذكره مركز "سبأ" الإعلامي.

وفي وقت سابق، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مقاتلات استهدفت بعدة غارات تجمعات لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهة حريب جنوب شرقي مارب.

وأكد أن الغارات أسفرت عن تدمير أربعة أطقم (عربات عسكرية) ومصرع جميع من كانوا على متنها من مقاتلي مليشيا الحوثي الانقلابية، في ذات الجبهة.



مؤكدا استمرار المعارك العنيفة التي يخوضها أبطال الجيش والمقاومة الشعبية، ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مارب.