قائمة باسعار الذهب في صنعاء وعدن اليوم

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يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة ليومنا هذا الأربعاء 29 سبتمبر 2021م في كلاً من و وهي على النحو التالي: أسعار الذهب في صنعاء: الذهب: شراء منكم 239000 بيع لكم 241000 24 : شراء منكم 34500 بيع لكم 35800 وأقل/أكثر (حسب وزن السبيكة) الجرام 21 : شراء 29800 بيع لكم يبدأ من 31800 أو أكثر(حسب المصنعية) الجرام 18 : شراء منكم بمعدل 24500 بيع لكم 26500 او أكثر(حسب المصنعية) أسعار الذهب في عدن جنية ذهب شراء: 471,000 بيع: 476,000 جرام ذهب عيار 24 شراء: 67,000 بيع: 70,000 جرام ذهب عيار 21 شراء: 58,000 بيع: 61,000 جرام ذهب عيار 18 شراء: 49,000 بيع: 52,000

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