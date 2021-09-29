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قائمة باسعار الذهب في صنعاء وعدن اليوم

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يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار  في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة ليومنا هذا الأربعاء 29 سبتمبر 2021م في كلاً من  و وهي على النحو التالي:

أسعار الذهب في صنعاء:

 الذهب:

شراء منكم 239000

بيع لكم 241000

 24 :

شراء منكم 34500

بيع لكم 35800 وأقل/أكثر (حسب وزن السبيكة)

الجرام 21 :

شراء 29800

بيع لكم يبدأ من 31800 أو أكثر(حسب المصنعية)

الجرام 18 :

شراء منكم بمعدل 24500

بيع لكم 26500 او أكثر(حسب المصنعية)

أسعار الذهب في عدن

جنية ذهب

شراء: 471,000

بيع: 476,000

جرام ذهب عيار 24

شراء: 67,000

بيع: 70,000

جرام ذهب عيار 21

شراء: 58,000

بيع: 61,000

جرام ذهب عيار 18

شراء: 49,000

بيع: 52,000

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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