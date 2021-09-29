قائمة باسعار الذهب في صنعاء وعدن اليوم

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يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة ليومنا هذا الأربعاء 29 سبتمبر 2021م في كلاً من و وهي على النحو التالي:
أسعار الذهب في صنعاء:
الذهب:
شراء منكم 239000
بيع لكم 241000
24 :
شراء منكم 34500
بيع لكم 35800 وأقل/أكثر (حسب وزن السبيكة)
الجرام 21 :
شراء 29800
بيع لكم يبدأ من 31800 أو أكثر(حسب المصنعية)
الجرام 18 :
شراء منكم بمعدل 24500
بيع لكم 26500 او أكثر(حسب المصنعية)
أسعار الذهب في عدن
جنية ذهب
شراء: 471,000
بيع: 476,000
جرام ذهب عيار 24
شراء: 67,000
بيع: 70,000
جرام ذهب عيار 21
شراء: 58,000
بيع: 61,000
جرام ذهب عيار 18
شراء: 49,000
بيع: 52,000
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