شكرا لبحثكم عن خبر تحليل يكشف عن محاولات ”إماراتية” لإقناع ”السعودية” بأن ”صالح” هو رجل الساعة الذي يمكنه إيقاف زحف الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال منتدى السياسات العربية، إن "الامارات" حاولت إقناع "السعودية" بأن الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، هو رجل الساعة الذي يمكنه إيقاف زحف الحوثيين.

وأوضح المنتدى في ورقة أطلع عليها "المشهد اليمني"، بأنه "من غير المستبعد أن تكون الإمارات قد حاولت إقناع السعودية بأن صالح هو رجل الساعة الذي يمكنه إيقاف زحف الحوثيين صوب عدن؛ فهذا يحقق لها إعادة نظام صالح الذي سيقوم برعاية مصالحها إلى السلطة، وتحجيم الإسلاميين في الوقت نفسه، غير أن رفض السعودية ذلك العرض لعدم ثقتها بصالح وربما بسبب ارتفاع سقف مطالبه وميله للابتزاز، دفع بالرياض إلى اتخاذ القرار الصعب بشن عملية عاصفة الحزم كعملية عسكرية سريعة وبأهداف محدودة.

ولفت إلى أن دور الإمارات واستقرار نفوذها في اليمن مرهون بالتفاهم على نحو خاص مع السعودية، فالأخيرة تملك ورقة الشرعية اليمنية التي ما يزال بالإمكان استخدامها في الوقت المناسب لإضعاف النفوذ الإماراتي، خاصة وأن الإمارات أوجدت لها خلال السنوات المنصرمة الكثير من الأعداء في اليمن والخليج والمنطقة العربية عمومًا، وهي بحاجة إلى المظلة السعودية لتجنب ويلات الانتقام.

وأشار إلى أن الدور الإماراتي في اليمن يرتكز في الغالب على أدوات هشّة، فالفصائل المسلحة الموالية للإمارات بعضها منقسم وتخترقه ولاءات جهوية متعارضة ومحفزة للصراع الداخلي كما ثبت من مواجهات الشيخ عثمان في عدن بين فصائل الانتقالي (خلال يونيو الماضي).

وأضاف: قبيل انطلاق عملية عاصفة الحزم بأيام قليلة، قدِمَ أحمد علي صالح سفير اليمن في الإمارات نجل الرئيس صالح، على متن طائرة خاصة من أبوظبي إلى الرياض، ورغم تضارب المعلومات حول الغرض من تلك الزيارة، فإن ثمة رواية سعودية تقول إن أحمد صالح القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري المدرج ضمن قائمة العقوبات الأممية، ذهب لإقناع ولي العهد السعودي بأن قواته يمكنها “الانقلاب” على الحوثيين إذا ما مكّنت السعودية صالحًا من أمواله “وأمور أخرى”، غير أن ولي العهد رفض.